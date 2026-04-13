В Соцфонде рассказали, кому повезет и какие условия необходимо соблюсти.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Дополнительная мера поддержка будет оказана некоторым семьям в России. Заявление на нее можно подать с 1 июня, а положена выплата работающим родителям с двумя и более детьми. Доход на одного члена при этом не должен превышать 1,5 прожиточного минимума в регионе. Имущество также должно соответствовать прописанным в законе критериям, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Соцфонда.

Помимо этого, оформить выплату могут россияне, постоянно пребывающие на территории страны. Подать заявление можно через «Госуслуги» или лично в отделениях СФР и МФЦ.

Рассчитывается выплата следующим образом: в течение года с доходов удержат налог, который пересчитаются по ставке в шесть процентов. Разницу семьям как раз и вернут.

Напомним, что подать заявление нужно до 1 октября года, следующего за годом уплаты НДФЛ. То есть в 2026 году можно обратиться за деньгами за 2025 год.

