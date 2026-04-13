Автор фото: rais.tatarstan.ru

Глава Татарстана Рустам Минниханов посетил Каирский некрополь Эль-Карафа, где побывал на могиле татарского философа-богослова Мусы Бигиева. Об этом сообщили в его пресс-службе.

Напомним, Муса Бигиев происходил из пензенских татар. Он окончил медресе Бахчисарая, Казани, Бухары, учился в университете «Аль-Азхар» в Каире, затем - в Мекке, Медине и городах Британской Индии.

В 1905 году в России он женился на дочери чистопольского купца Закира Камалова – Биби-Асьме. Муса Бигиев принимал активное участие в общественно-политическом движении мусульман России.

Ученый скончался в Каире 28 октября 1949 года, его похоронили в фамильной королевской усыпальнице Хедивие.

В пресс-службе Минниханова напомнили, что в 2025 году в мечети Кул Шариф открылась выставка в честь 150-летия рождения Бигиева, где были представлены личные вещи ученого.

Ранее сообщалось, что Минниханов прибыл в Египет с целью укрепления сотрудничества. В аэропорту Каира раиса встретил министр промышленности страны.

