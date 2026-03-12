Российские поставщики ищут новые каналы для ввоза техники Apple.

Автор фото: соцсети

Россияне могут не увидеть новинки Apple в ближайшее время. Поставки iPhone 17e и MacBook Neo, которые компания представила в начале марта, оказались под угрозой срыва. Как рассказали SHOT представители отрасли, технику планировали везти из ОАЭ, но из-за конфликта на Ближнем Востоке все поставки заморозили.

Под удар попала техника из США, Японии и Южной Кореи, которую везли через Дубай. Сейчас поставщики судорожно ищут альтернативные маршруты — рассматривают Гонконг и Индию. Но эти варианты, по словам участников рынка, хуже эмиратских.

Цены уже поползли вверх. Если в Европе iPhone 17e стоит около 64 000 рублей, то в России редкие экземпляры будут начинаться от 75 тысяч рублей. Продажи новинок стартуют 11 марта, а первые образцы в РФ появятся не раньше 20 марта — и то, если успеют найти новый путь.

Ранее сообщалось, что в Госдуме призвали создать российский смартфон после блокировок Apple. Депутат Ющенко заявил, что нужно создать условия в России для разработки российского смартфона.

