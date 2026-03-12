Общество
12 марта 10:32
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Россияне могут остаться без iPhone 17e и MacBook Neo из-за конфликта в ОАЭ

Российские поставщики ищут новые каналы для ввоза техники Apple.

Россияне могут остаться без iPhone 17e и MacBook Neo из-за конфликта в ОАЭ

Автор фото: соцсети

Россияне могут не увидеть новинки Apple в ближайшее время. Поставки iPhone 17e и MacBook Neo, которые компания представила в начале марта, оказались под угрозой срыва. Как рассказали SHOT представители отрасли, технику планировали везти из ОАЭ, но из-за конфликта на Ближнем Востоке все поставки заморозили.

Под удар попала техника из США, Японии и Южной Кореи, которую везли через Дубай. Сейчас поставщики судорожно ищут альтернативные маршруты — рассматривают Гонконг и Индию. Но эти варианты, по словам участников рынка, хуже эмиратских.

Цены уже поползли вверх. Если в Европе iPhone 17e стоит около 64 000 рублей, то в России редкие экземпляры будут начинаться от 75 тысяч рублей. Продажи новинок стартуют 11 марта, а первые образцы в РФ появятся не раньше 20 марта — и то, если успеют найти новый путь.

Ранее сообщалось, что в Госдуме призвали создать российский смартфон после блокировок Apple. Депутат Ющенко заявил, что нужно создать условия в России для разработки российского смартфона.

Все самое интересное в нашем телеграм-канале.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
НАСА
Падения кометы на Солнце в начале апреля ждут ученые

Последние дни жизни небесного тела, вероятно, получится увидеть невооруженным глазом, в том числе с территории России.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Нахулиганивший в пекарне татарстанец сядет на скамью подсудимых

Мужчина разбил витрину и поджег петарду.

Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Умер один из сооснователей радиостанции «Эхо Москвы»

Последние три года Сергей Игнатов боролся с онкологией.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Субподрядчик ПАО «Туполев» получил «условку» по делу о хищении 148 миллионов

Суд обязал фигуранта дела Евгения Половкина выплатить 1,4 миллиона рублей.

соцсети
В Казани сильный пожар на складе с косметикой по улице Родины

Черный дым затянул небо, 20 человек эвакуировались сами.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств

В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Программа долгосрочных сбережений не хайпанула у молодежи
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.