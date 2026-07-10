Общество
10 июля 00:13
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«Вечерняя Казань»

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Семья из Татарстана награждена медалью ордена «Родительская слава»

Владимир Путин отметил заслуги супругов в воспитании детей.

Семья из Татарстана награждена медалью ордена «Родительская слава»

Автор фото: kremlin.ru

Президентом России Владимиром Путиным подписан указ о награждении супругов Усмановых из Татарстана медалью ордена «Родительская слава».  

Как отмечается в документе, Ирек и Миляуша Усмановы отмечены государственной наградой за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.  

Указом награждены также еще несколько российских семей.

Ранее мы писали, что на увеличение пособий матерям в селах направят более 200 млн рублей. При рождении первого ребенка женщины до 25 лет теперь получают 100 тысяч рублей. 

Также сообщалось, что в Татарстане скорректировали программу рождаемости до 2030 года. В этом году в республике должны родиться более 33 тысяч младенцев.

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