Семья из Татарстана награждена медалью ордена «Родительская слава»
Владимир Путин отметил заслуги супругов в воспитании детей.
Президентом России Владимиром Путиным подписан указ о награждении супругов Усмановых из Татарстана медалью ордена «Родительская слава».
Как отмечается в документе, Ирек и Миляуша Усмановы отмечены государственной наградой за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.
Указом награждены также еще несколько российских семей.
Ранее мы писали, что на увеличение пособий матерям в селах направят более 200 млн рублей. При рождении первого ребенка женщины до 25 лет теперь получают 100 тысяч рублей.
Также сообщалось, что в Татарстане скорректировали программу рождаемости до 2030 года. В этом году в республике должны родиться более 33 тысяч младенцев.
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