Жителей республики предупредили об ухудшении погодных условий.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В последний день рабочей недели погода в Татарстане заметно ухудшится, сообщает Гидрометцентр республики.

Так, 10 июля днем и ночью местами ожидаются гроза и кратковременные усиления ветра до 15-18 метров в секунду. Ночью и утром синоптики прогнозируют туман.

Ночью столбики термометров опустятся до 14..19 градусов, днем поднимутся до 21..26, на юге и западе республики - до 30.

11 июля местами снова пройдет кратковременный дождь. В ночные часы температуры воздуха составят 13..18 градусов, днем - от 23.. до 28.

В воскресенье, 12 июля, через Татарстан пройдет атмосферный фронт, который принесет в большинство районов умеренный дождь. Температура ночью будет от 13 до 18 градусов, днем - не выше 20..25.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели по-прежнему будут идти дожди. В дневные часы воздух прогреется до 20… 25 градусов.

Ранее сообщалось, что Татарстан не вошел в число популярных регионов для летнего отдыха. Бронирование отелей по России сократилось более чем на пять процентов.

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