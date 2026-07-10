Общество
10 июля 01:11
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«Вечерняя Казань»

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Атмосферный фронт несет в Татарстан грозы, туман и ветер

Жителей республики предупредили об ухудшении погодных условий.

Атмосферный фронт несет в Татарстан грозы, туман и ветер

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В последний день рабочей недели погода в Татарстане заметно ухудшится, сообщает Гидрометцентр республики.  

Так, 10 июля днем и ночью местами ожидаются гроза и кратковременные усиления ветра до 15-18 метров в секунду. Ночью и утром синоптики прогнозируют туман.

Ночью столбики термометров опустятся до 14..19 градусов, днем поднимутся до 21..26, на юге и западе республики - до 30.  

11 июля местами снова пройдет кратковременный дождь. В ночные часы температуры воздуха составят 13..18 градусов, днем - от 23.. до 28.  

В воскресенье, 12 июля, через Татарстан пройдет атмосферный фронт, который принесет в большинство районов умеренный дождь. Температура ночью будет от 13 до 18 градусов, днем - не выше 20..25.  

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели по-прежнему будут идти дожди. В дневные часы воздух прогреется до 20… 25 градусов.

Ранее сообщалось, что Татарстан не вошел в число популярных регионов для летнего отдыха. Бронирование отелей по России сократилось более чем на пять процентов.     

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