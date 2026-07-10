Туристы в Бугульме стали отдыхать почти в два раза дольше
В лидерах по продолжительности пребывания - село Витязево Краснодарского края.
Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip провел исследование, в котором выяснил, в каких местах российские туристы стали задерживаться дольше в первой половине нынешнего года, пишет ТАСС.
Среди зарубежных направлений лидируют Салоники в Греции, где среднее время пребывания в отелях выросло на 275% - с 1,7 дня в 2025 году до 6,3 дня в 2026 году. Затем идут турецкая Анкара и итальянский Римини.
Что касается мест в России, абсолютным лидером по росту длительности проживания стало село Витязево в Краснодарском крае, в котором средний срок бронирования номеров увеличился в 2,1 раза – до 4,6 дня.
Бугульма в этом списке заняла четвертое место с ростом на 81% (с 1,6 до 2,8 дня). Впереди татарстанского города - Александров, входящий в маршрут Золотого кольца (на 91%) и Туапсе (на 89%). В пятерку вошел также курортный поселок Джубга с увеличением длительности поездок на 58%.
Ранее сообщалось, что Казань вошла в топ-10 городов для бюджетных путешествий. За перелет и размещение в отеле придется отдать в среднем 18,8 тысячи рублей.
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