Спецподачу автобусов запустят в Казани в пасхальную ночь
К 02:30 транспорт подъедет к остановке «КАИ» на улицах Карла Маркса и Большой Красной.
В пасхальную ночь, с 11 на 12 апреля, в Казани дежурные автобусы выйдут на линии. Об этом сообщили в мэрии.
После завершения праздничного богослужения в соборе Казанской иконы Божией матери три автобуса подъедут к остановке «КАИ» на улицах Карла Маркса и Большой Красной. Они начнут развозить горожан с 02:30.
Транспорт будет двигаться с остановками по требованию. Первый автобус поедет в направлении Кировского, Московского и Авиастроительного районов, второй – в Ново-Савиновский и Советский районы, третий направится в Вахитовский и Приволжский районы.
Ранее сообщалось, что в праздник Пасхи богослужения пройдут во многих храмах Татарстана. Службы в кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери Казанско-Богородицкого мужского монастыря возглавит митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. В 23:00 начнется полунощница, в 23:55 состоится крестный ход. В 00:00 верующие соберутся на пасхальную заутреню и божественную литургию.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
