Общество
18 апреля 16:45
Автор материала:«Вечерняя Казань»

«Спортмастер» продолжает забирать неиспользованные деньги с подарочных карт

Автор фото: РИА Новости

«Спортмастер» снова оказался в центре скандала. Магазин отказался возвращать остаток неиспользованных денег с подарочной карты, и клиент потерял 87 тысяч рублей.

Как пишет Mash, у мужчины была подарочная карта на 100 тысяч рублей. В магазине он выбрал спортивную атрибутику на 13 тысяч. При расчете за покупки ему объяснили, что подарок одноразовый: покупатель или использует всю сумму сразу, или остаток сгорает. Отказавшись вернуть покупателю оставшиеся 87 тысяч рублей, продавцы сослались на сайт магазина, где прописаны соответствующие правила.

Примерно в такой же ситуации оказался и покупатель в спортивном магазине Саратова. Роспотребнадзор предупредил обе точки.  

В 2025 году похожий случай произошел в Самаре.  Роспотребнадзор тогда подал в суд на «Спортмастер», и тот обязал магазин изменить правила. Однако пункт про одноразовое использование подарочной карты сеть оставила. Согласно измененным правилам, вернуть остаток денег или обменять сертификат может только сам покупатель карты или тот, кому ее подарили с письменного разрешения покупателя. И это в том случае, если магазин даст добро на возврат денег.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

 

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.