В сеть утекли цвета iPhone 18 Pro: Apple тестирует четыре оттенка для флагманов
Главный цвет «тёмная вишня» вместо ярко-оранжевого.
В интернете появились изображения будущих iPhone 18 Pro и Pro Max — в трёх новых цветах. Главным станет «тёмная вишня» (Dark Cherry) — глубокий бордовый, почти винный оттенок. Он заменит ярко-оранжевый Cosmic Orange, который был у прошлой модели.
Вместе с вишнёвым Apple предложит ещё три варианта: светло-голубой, тёмно-серый и серебристый. Однако окончательная палитра ещё может поменяться — производство пока не запущено, и компания вносит последние правки.
Внешне новые флагманы почти не отличатся от текущего поколения — только небольшие доработки. Например, ожидается, что Dynamic Island станет чуть меньше, освобождая немного места на экране.
Ранее мы писали, что для россиян с iPhone сохранят доступ к iCloud+ даже после окончания подписки. Решение приняла Apple.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
