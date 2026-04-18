18 апреля 15:18
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В сеть утекли цвета iPhone 18 Pro: Apple тестирует четыре оттенка для флагманов

Главный цвет «тёмная вишня» вместо ярко-оранжевого.

В интернете появились изображения будущих iPhone 18 Pro и Pro Max — в трёх новых цветах. Главным станет «тёмная вишня» (Dark Cherry) — глубокий бордовый, почти винный оттенок. Он заменит ярко-оранжевый Cosmic Orange, который был у прошлой модели.

Вместе с вишнёвым Apple предложит ещё три варианта: светло-голубой, тёмно-серый и серебристый. Однако окончательная палитра ещё может поменяться — производство пока не запущено, и компания вносит последние правки.

Внешне новые флагманы почти не отличатся от текущего поколения — только небольшие доработки. Например, ожидается, что Dynamic Island станет чуть меньше, освобождая немного места на экране.

Ранее мы писали, что для россиян с iPhone сохранят доступ к iCloud+ даже после окончания подписки. Решение приняла Apple.

Популярное
ГУ МЧС России по Татарстану
Приговор экс-начотдела МЧС Татарстана Линару Сунгатуллину не устоял в кассации

Дело осужденного на 10 лет «строгача» полковника чрезвычайного ведомства вернулось в апелляционную инстанцию.

Управление Роспотребнадзора по РТ
Работа базовой станции сотовой связи «ВымпелКом» в Казани приостановлена

Суд запретил деятельность на 60 суток.

источник «Вечерней Казани»
Балконы на Хади Такташа в Казани оказались опасными для жизни после ремонта

В домах напротив нового театра Камала проводят обновление фасадов — жителей заставили переустанавливать кондиционеры за свой счет и построили хлипкую конструкцию из листов металла с низкими перилами.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В трех районах Казани на сутки отключат воду из-за работ на трубопроводе

Воды не будет с 1:00 14 апреля.

Владимир Федоренко / РИА Новости
При взрыве в Кировском районе Казани пострадали люди

Техногенный взрыв произошел на одном из предприятий.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке

Власти хотят модернизовать семейную ипотеку. Размер лимита для регионов с дорогим жильем предлагают повысить вдвое и «привязать» к площади жилья и числу детей в семье. Эксперты считают: это поднимет спрос, но повысит стоимость квартир.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
