Главный цвет «тёмная вишня» вместо ярко-оранжевого.

Автор фото: соцсети

В интернете появились изображения будущих iPhone 18 Pro и Pro Max — в трёх новых цветах. Главным станет «тёмная вишня» (Dark Cherry) — глубокий бордовый, почти винный оттенок. Он заменит ярко-оранжевый Cosmic Orange, который был у прошлой модели.

Вместе с вишнёвым Apple предложит ещё три варианта: светло-голубой, тёмно-серый и серебристый. Однако окончательная палитра ещё может поменяться — производство пока не запущено, и компания вносит последние правки.

Внешне новые флагманы почти не отличатся от текущего поколения — только небольшие доработки. Например, ожидается, что Dynamic Island станет чуть меньше, освобождая немного места на экране.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.