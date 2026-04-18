В Минпросвещения пояснили, что всё зависит от того, сколько дней в неделю учится ребёнок — пять или шесть.

Объём учебной нагрузки школьников 10–11-х классов за два года может достигать 2516 часов. Об этом РИА Новости сообщил эксперт Минпросвещения России, руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко.

По его словам, федеральный государственный образовательный стандарт устанавливает и минимальное, и максимальное количество часов. Минимум — 2312 часов, максимум — 2516 часов.

Нижняя граница — это нагрузка 34 часа в неделю при пятидневке. Верхняя — 37 часов в неделю, если в школе шестидневка. Обе цифры соответствуют нормам СанПиН.

Ранее сообщалось, что в школах России могут вернуть общественно полезный труд. Член Общественной палаты РФ Ольга Павлова заявила, что труд должен быть не принудительной повинностью, а естественной и осмысленной частью школьной жизни.

