Автор фото: Анатолий Жданов / ТАСС

В российских школах необходимо возобновить практику общественно полезного труда. Об этом заявила член Общественной палаты России Ольга Павлова в беседе с ТАСС.

По словам Павловой, школьники могли бы убирать свои парты и доски после уроков, готовить класс к следующему занятию, ухаживать за растениями в классе и рекреациях. Также предлагается облагораживать школьную территорию — убирать листву, сажать деревья и цветы, работать на пришкольном участке, в саду и расчищать дорожки зимой.

«Главное, что сегодня важно учитывать, — этот труд должен быть не принудительной повинностью, а естественной, уважаемой и осмысленной частью школьной жизни», — заключила Павлова.

