Образование
13 апреля 13:43
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В школах России могут вернуть общественно полезный труд

Член Общественной палаты РФ Ольга Павлова заявила, что труд должен быть не принудительной повинностью, а естественной и осмысленной частью школьной жизни.

Автор фото: Анатолий Жданов / ТАСС

В российских школах необходимо возобновить практику общественно полезного труда. Об этом заявила член Общественной палаты России Ольга Павлова в беседе с ТАСС.

По словам Павловой, школьники могли бы убирать свои парты и доски после уроков, готовить класс к следующему занятию, ухаживать за растениями в классе и рекреациях. Также предлагается облагораживать школьную территорию — убирать листву, сажать деревья и цветы, работать на пришкольном участке, в саду и расчищать дорожки зимой.

«Главное, что сегодня важно учитывать, — этот труд должен быть не принудительной повинностью, а естественной, уважаемой и осмысленной частью школьной жизни», — заключила Павлова.

Ранее сообщалось, что в России утвержден список обязательных предметов для старшеклассников. В проект нового образовательного стандарта вошли 16 дисциплин

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.