В школах России могут вернуть общественно полезный труд
Член Общественной палаты РФ Ольга Павлова заявила, что труд должен быть не принудительной повинностью, а естественной и осмысленной частью школьной жизни.
В российских школах необходимо возобновить практику общественно полезного труда. Об этом заявила член Общественной палаты России Ольга Павлова в беседе с ТАСС.
По словам Павловой, школьники могли бы убирать свои парты и доски после уроков, готовить класс к следующему занятию, ухаживать за растениями в классе и рекреациях. Также предлагается облагораживать школьную территорию — убирать листву, сажать деревья и цветы, работать на пришкольном участке, в саду и расчищать дорожки зимой.
«Главное, что сегодня важно учитывать, — этот труд должен быть не принудительной повинностью, а естественной, уважаемой и осмысленной частью школьной жизни», — заключила Павлова.
Ранее сообщалось, что в России утвержден список обязательных предметов для старшеклассников. В проект нового образовательного стандарта вошли 16 дисциплин
