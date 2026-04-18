Общество
18 апреля 14:45
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Два рабочих дня перед майскими праздниками сократят на час

Зарплата при окладе не уменьшится.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В России 30 апреля и 8 мая будут сокращёнными рабочими днями. Об этом рассказал руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин.

«В ближайшее время россиян ждут не только майские праздники, но и сокращённые рабочие дни накануне — 30 апреля и 8 мая. Работа в такие дни должна быть сокращена на один час вне зависимости от того, сколько изначально длится рабочий день сотрудника», — пояснил он РИА Новости.

Это требование статьи 95 Трудового кодекса РФ, оно касается всех работодателей.

Но есть исключения. Например, если производство непрерывное и работу нельзя остановить. В таком случае работодатель либо даст сотруднику дополнительное время отдыха, либо оплатит этот час как сверхурочный.

Важно: у кого оклад, зарплата из-за короткого дня не снизится.

Ранее мы писали, что татарстанцев ждут самые короткие майские праздники за последние 5 лет. Время на отдых сокращается из-за того, что официальные нерабочие дни выпадают на субботу и воскресенье.

Также депутат Георгий Камнев хочет сократить рабочие дни между майскими праздниками. В Госдуме призвали проявить больше гибкости и дать сотрудникам возможность провести время с семьей.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.