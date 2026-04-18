Два рабочих дня перед майскими праздниками сократят на час
Зарплата при окладе не уменьшится.
В России 30 апреля и 8 мая будут сокращёнными рабочими днями. Об этом рассказал руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин.
«В ближайшее время россиян ждут не только майские праздники, но и сокращённые рабочие дни накануне — 30 апреля и 8 мая. Работа в такие дни должна быть сокращена на один час вне зависимости от того, сколько изначально длится рабочий день сотрудника», — пояснил он РИА Новости.
Это требование статьи 95 Трудового кодекса РФ, оно касается всех работодателей.
Но есть исключения. Например, если производство непрерывное и работу нельзя остановить. В таком случае работодатель либо даст сотруднику дополнительное время отдыха, либо оплатит этот час как сверхурочный.
Важно: у кого оклад, зарплата из-за короткого дня не снизится.
Ранее мы писали, что татарстанцев ждут самые короткие майские праздники за последние 5 лет. Время на отдых сокращается из-за того, что официальные нерабочие дни выпадают на субботу и воскресенье.
Также депутат Георгий Камнев хочет сократить рабочие дни между майскими праздниками. В Госдуме призвали проявить больше гибкости и дать сотрудникам возможность провести время с семьей.
