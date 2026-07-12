Мероприятия охватят сразу 25 районов республики: от Аксубаевского и Актанышского до Черемшанского, включая такие крупные территории, как Нижнекамский, Лаишевский и Пестречинский районы.

Автор фото: Миндортранс РТ

В Республике Татарстан запланированы масштабные работы по комплексному содержанию автомобильных дорог — на эти цели направят 147,6 миллиона рублей. Заказчиком выступает АО «Татавтодор», а подрядчику предстоит обеспечивать надлежащее состояние дорожной сети вплоть до завершения 2026 года.

Согласно данным тендера, размещенного на портале госзакупок, в перечень обязательств входит широкий спектр сезонных и профилактических мероприятий. Специалистам предстоит очищать полосы отвода от зеленых насаждений, регулярно выкашивать траву с применением мотокос, приводить в порядок элементы обустройства дорог и водоотводные сооружения. Кроме того, в задачи входит уборка наносного грунта из‑под барьерных ограждений, а также обустройство противопожарных полос — эта мера особенно актуальна в летний период.

Мероприятия охватят сразу 25 районов республики: от Аксубаевского и Актанышского до Черемшанского, включая такие крупные территории, как Нижнекамский, Лаишевский и Пестречинский районы. Такой масштабный охват призван обеспечить стабильное и безопасное функционирование дорожной инфраструктуры региона в течение всего года — как в летний, так и в зимний сезон.

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