Долгое ожидание в очереди за топливом расценивается как форс-мажорная ситуация.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Федерации независимых профсоюзов России пояснили, что многокилометровые очереди на автозаправках допустимо рассматривать как уважительную причину опоздания на работу. Об этом сообщили в департаменте коммуникаций организации.

Как отмечают в ведомстве, в современных условиях форс‑мажорные ситуации не редкость: к ним относят не только стихийные бедствия и чрезвычайные происшествия, но и сбои в работе общественного транспорта, а также иные обстоятельства, которые человек не в силах предотвратить. Анализ судебной практики показывает, что подобные внештатные ситуации нередко признаются уважительными — наряду с экстренным обращением за медицинской помощью или исполнением общественных и государственных обязанностей.

При этом в ФНПР подчеркивают: сам факт возникновения форс‑мажора не освобождает сотрудника от обязанности поддерживать связь с работодателем. Работник должен своевременно уведомить руководство о том, что задерживается из‑за длинной очереди на АЗС. Если работодатель запросит подтверждение, потребуется предоставить документы или иные доказательства, фиксирующие факт ожидания в очереди за топливом.

Ранее мы писали, что интернет-ресурсы с данными о наличии топлива на АЗС могут представлять угрозу.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.