Общество
18 апреля 20:20
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Татарстанцам вручили награды за большой вклад в развитие муниципальной системы

Награждение прошло накануне Дня местного самоуправления.

Автор фото: пресс-служба раиса РТ

В ГТРК «Корстон» Казани прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню местного самоуправления в России, на котором премьер-министр Татарстана Алексей Песошин вручил государственные и ведомственные награды сотрудникам органов местного самоуправления за значительный вклад в развитие муниципальной системы республики.  

Так, заместитель руководителя исполнительного комитета города Азат Абзалов и заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства Казани Анастасия Латыпова были удостоены Благодарности президента России.  

- Сегодня здесь собрались люди, которые в разные годы, несмотря на все сложности своего времени, смело брали на себя ответственность и успешно решали вопросы развития наших городов и районов, сел и поселков, социально-экономического обустройства территорий и в целом обеспечения благополучия жителей. Отдельные слова благодарности – нашим ветеранам, которые принимают участие в сегодняшнем празднике. Желаю каждому из вас крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго, – цитирует премьер-министра пресс-служба казанской мэрии.

Ранее Минниханов назвал муниципальное сообщество Татарстана большой, единой командой. Глава республики поздравил управленцев, служащих и общественников с предстоящим праздником.

Популярное
ГУ МЧС России по Татарстану
Приговор экс-начотдела МЧС Татарстана Линару Сунгатуллину не устоял в кассации

Дело осужденного на 10 лет «строгача» полковника чрезвычайного ведомства вернулось в апелляционную инстанцию.

Управление Роспотребнадзора по РТ
Работа базовой станции сотовой связи «ВымпелКом» в Казани приостановлена

Суд запретил деятельность на 60 суток.

источник «Вечерней Казани»
Балконы на Хади Такташа в Казани оказались опасными для жизни после ремонта

В домах напротив нового театра Камала проводят обновление фасадов — жителей заставили переустанавливать кондиционеры за свой счет и построили хлипкую конструкцию из листов металла с низкими перилами.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В трех районах Казани на сутки отключат воду из-за работ на трубопроводе

Воды не будет с 1:00 14 апреля.

Владимир Федоренко / РИА Новости
При взрыве в Кировском районе Казани пострадали люди

Техногенный взрыв произошел на одном из предприятий.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке

Власти хотят модернизовать семейную ипотеку. Размер лимита для регионов с дорогим жильем предлагают повысить вдвое и «привязать» к площади жилья и числу детей в семье. Эксперты считают: это поднимет спрос, но повысит стоимость квартир.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
