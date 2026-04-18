Татарстанцам вручили награды за большой вклад в развитие муниципальной системы
Награждение прошло накануне Дня местного самоуправления.
В ГТРК «Корстон» Казани прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню местного самоуправления в России, на котором премьер-министр Татарстана Алексей Песошин вручил государственные и ведомственные награды сотрудникам органов местного самоуправления за значительный вклад в развитие муниципальной системы республики.
Так, заместитель руководителя исполнительного комитета города Азат Абзалов и заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства Казани Анастасия Латыпова были удостоены Благодарности президента России.
- Сегодня здесь собрались люди, которые в разные годы, несмотря на все сложности своего времени, смело брали на себя ответственность и успешно решали вопросы развития наших городов и районов, сел и поселков, социально-экономического обустройства территорий и в целом обеспечения благополучия жителей. Отдельные слова благодарности – нашим ветеранам, которые принимают участие в сегодняшнем празднике. Желаю каждому из вас крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго, – цитирует премьер-министра пресс-служба казанской мэрии.
Ранее Минниханов назвал муниципальное сообщество Татарстана большой, единой командой. Глава республики поздравил управленцев, служащих и общественников с предстоящим праздником.
