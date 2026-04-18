Общество
18 апреля 20:53
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В рамках соципотеки в Татарстане построят 108 многоквартирных домов

Новоселами станут более 3120 семей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане в нынешнем году планируется построить 108 многоквартирных домов по программе социальной ипотеки. Особенно активно жилье строится в крупных городах республики.  

Общая площадь новых домов составит более 150 тысяч квадратных метров, а новоселье справят 3123 татарстанские семьи, сообщает Госжилфонд при раисе Татарстана.  

По данным на 18 апреля, годовой план строительства выполнен на 38,3%. Сдано 10 домов, рассчитанных на 1119 квартир, общая площадь которых составляет свыше 57 тысяч квадратных метров.  

В Казани идет строительство пяти домов на 1528 квартир, в Набережных Челнах — 6 домов на 942 квартиры, в Нижнекамске — двух домов на 340 квартир.

Ранее сообщалось, что вопреки протесту жильцов на Абсалямова в Казани строят 19-этажный ЖК. Завершить строительство планируется в третьем квартале 2028 года.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

 

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
ГУ МЧС России по Татарстану
Приговор экс-начотдела МЧС Татарстана Линару Сунгатуллину не устоял в кассации

Дело осужденного на 10 лет «строгача» полковника чрезвычайного ведомства вернулось в апелляционную инстанцию.

Управление Роспотребнадзора по РТ
Работа базовой станции сотовой связи «ВымпелКом» в Казани приостановлена

Суд запретил деятельность на 60 суток.

источник «Вечерней Казани»
Балконы на Хади Такташа в Казани оказались опасными для жизни после ремонта

В домах напротив нового театра Камала проводят обновление фасадов — жителей заставили переустанавливать кондиционеры за свой счет и построили хлипкую конструкцию из листов металла с низкими перилами.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В трех районах Казани на сутки отключат воду из-за работ на трубопроводе

Воды не будет с 1:00 14 апреля.

Владимир Федоренко / РИА Новости
При взрыве в Кировском районе Казани пострадали люди

Техногенный взрыв произошел на одном из предприятий.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке

Власти хотят модернизовать семейную ипотеку. Размер лимита для регионов с дорогим жильем предлагают повысить вдвое и «привязать» к площади жилья и числу детей в семье. Эксперты считают: это поднимет спрос, но повысит стоимость квартир.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.