Новоселами станут более 3120 семей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане в нынешнем году планируется построить 108 многоквартирных домов по программе социальной ипотеки. Особенно активно жилье строится в крупных городах республики.

Общая площадь новых домов составит более 150 тысяч квадратных метров, а новоселье справят 3123 татарстанские семьи, сообщает Госжилфонд при раисе Татарстана.

По данным на 18 апреля, годовой план строительства выполнен на 38,3%. Сдано 10 домов, рассчитанных на 1119 квартир, общая площадь которых составляет свыше 57 тысяч квадратных метров.

В Казани идет строительство пяти домов на 1528 квартир, в Набережных Челнах — 6 домов на 942 квартиры, в Нижнекамске — двух домов на 340 квартир.

Ранее сообщалось, что вопреки протесту жильцов на Абсалямова в Казани строят 19-этажный ЖК. Завершить строительство планируется в третьем квартале 2028 года.

