Россиян предупредили о длительной магнитной буре
Пик активности придется на выходные.
Начиная с 18 апреля россиян ждет слабая магнитная буря уровня G1 длительностью до недели.
«Нестабильная геомагнитная обстановка может продлиться пять-семь суток», — проинформировали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.
Пик ее активности придется на выходные. Ученые пояснили, что первые два дня геомагнитный индекс может эпизодически достигать уровня G2. Более сильные возмущения не прогнозируются.
Ранее сообщалось, что два рабочих дня перед майскими праздниками сократят на час. Зарплата при окладе не уменьшится.
Дело осужденного на 10 лет «строгача» полковника чрезвычайного ведомства вернулось в апелляционную инстанцию.
Суд запретил деятельность на 60 суток.
В домах напротив нового театра Камала проводят обновление фасадов — жителей заставили переустанавливать кондиционеры за свой счет и построили хлипкую конструкцию из листов металла с низкими перилами.
Воды не будет с 1:00 14 апреля.
Техногенный взрыв произошел на одном из предприятий.
Власти хотят модернизовать семейную ипотеку. Размер лимита для регионов с дорогим жильем предлагают повысить вдвое и «привязать» к площади жилья и числу детей в семье. Эксперты считают: это поднимет спрос, но повысит стоимость квартир.