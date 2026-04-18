Пик активности придется на выходные.

Автор фото: AP Photo

Начиная с 18 апреля россиян ждет слабая магнитная буря уровня G1 длительностью до недели.

«Нестабильная геомагнитная обстановка может продлиться пять-семь суток», — проинформировали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.

Пик ее активности придется на выходные. Ученые пояснили, что первые два дня геомагнитный индекс может эпизодически достигать уровня G2. Более сильные возмущения не прогнозируются.

