Общество
18 апреля 21:33
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Россиян предупредили о длительной магнитной буре

Пик активности придется на выходные.

Автор фото: AP Photo

Начиная с 18 апреля россиян ждет слабая магнитная буря уровня G1 длительностью до недели.  

«Нестабильная геомагнитная обстановка может продлиться пять-семь суток», — проинформировали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.  

Пик ее активности придется на выходные. Ученые пояснили, что первые два дня геомагнитный индекс может эпизодически достигать уровня G2. Более сильные возмущения не прогнозируются.

Ранее сообщалось, что два рабочих дня перед майскими праздниками сократят на час. Зарплата при окладе не уменьшится.

