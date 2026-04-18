Ограничения не коснутся кредитных организаций.

Автор фото: РИА Новости

С 1 мая 2026 года из России будет запрещено вывозить аффинированное золото в слитках весом более 100 граммов. Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, касается физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, пишет РБК.

Исключение составляет вывоз при наличии разрешения Федеральной пробирной палаты. Вывозить золото разрешено через несколько международных аэропортов, в число которых входят Шереметьево, Домодедово, Внуково и Кневичи. Ограничения на вывоз не затронут кредитные организации.

Как рассказали в министерстве финансов РФ, правила ужесточаются для снижения вывода капитала за рубеж, повышения прозрачности операций с драгоценными металлами, снижения рисков использования золота в нелегальной деятельности и в схемах отмывания средств.

Эксперты подчеркнули, что одна из причин ужесточения контроля - распространение схем вывоза коммерческих партий золота под видом личных. Они считают, что новые правила приведут к сокращению нелегального оборота и усилению контроля за стратегическим ресурсом.

