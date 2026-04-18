18 апреля 21:59
Автор материала:«Вечерняя Казань»

С 1 мая ограничат вывоз из России золота

Ограничения не коснутся кредитных организаций.

С 1 мая 2026 года из России будет запрещено вывозить аффинированное золото в слитках весом более 100 граммов. Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, касается физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, пишет РБК.  

Исключение составляет вывоз при наличии разрешения Федеральной пробирной палаты. Вывозить золото разрешено через несколько международных аэропортов, в число которых входят Шереметьево, Домодедово, Внуково и Кневичи. Ограничения на вывоз не затронут кредитные организации.  

Как рассказали в министерстве финансов РФ, правила ужесточаются для снижения вывода капитала за рубеж, повышения прозрачности операций с драгоценными металлами, снижения рисков использования золота в нелегальной деятельности и в схемах отмывания средств.  

Эксперты подчеркнули, что одна из причин ужесточения контроля - распространение схем вывоза коммерческих партий золота под видом личных. Они считают, что новые правила приведут к сокращению нелегального оборота и усилению контроля за стратегическим ресурсом.

Ранее в ФСБ рассказали, чем грозит отказ разблокировать смартфон на границе. Пограничники получили право проверять содержимое смартфонов, ноутбуков и планшетов.

ГУ МЧС России по Татарстану
Приговор экс-начотдела МЧС Татарстана Линару Сунгатуллину не устоял в кассации

Дело осужденного на 10 лет «строгача» полковника чрезвычайного ведомства вернулось в апелляционную инстанцию.

Управление Роспотребнадзора по РТ
Работа базовой станции сотовой связи «ВымпелКом» в Казани приостановлена

Суд запретил деятельность на 60 суток.

источник «Вечерней Казани»
Балконы на Хади Такташа в Казани оказались опасными для жизни после ремонта

В домах напротив нового театра Камала проводят обновление фасадов — жителей заставили переустанавливать кондиционеры за свой счет и построили хлипкую конструкцию из листов металла с низкими перилами.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В трех районах Казани на сутки отключат воду из-за работ на трубопроводе

Воды не будет с 1:00 14 апреля.

Владимир Федоренко / РИА Новости
При взрыве в Кировском районе Казани пострадали люди

Техногенный взрыв произошел на одном из предприятий.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке

Власти хотят модернизовать семейную ипотеку. Размер лимита для регионов с дорогим жильем предлагают повысить вдвое и «привязать» к площади жилья и числу детей в семье. Эксперты считают: это поднимет спрос, но повысит стоимость квартир.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
