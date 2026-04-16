У россиян крадут доступ к банкам с помощью «телеграм-премиума»
Жителей обманывают с помощью бонусов и подарков в заблокированном мессенджере.
Мошенники начали активно пользоваться новой схемой хищения данных: в «Телеграме» они отправляют россиянам «бонус» — бесплатное 12-месячное продление премиум-подписки. Об этом сообщает «Шот».
Сообщения приходят от разных контактов. Чтобы получить «продление», надо нажать на кнопку «Активировать». Однако никаких бонусов пользователю не поступает, а мошенникам после этого становится доступен аккаунт и банковские счета, с которых ранее оплачивались покупки в «Телеграме».
Ранее в Казани аферисты обманули студентку с помощью «продления договора связи». Всего пострадавшая лишилась 270 тысяч рублей. Действовали мошенники в два этапа: сначала жертве звонил якобы представитель компании, а потом — «силовик».
