Общество
16 апреля 11:51
Автор материала:«Вечерняя Казань»

У россиян крадут доступ к банкам с помощью «телеграм-премиума»

Жителей обманывают с помощью бонусов и подарков в заблокированном мессенджере.

У россиян крадут доступ к банкам с помощью «телеграм-премиума»

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Мошенники начали активно пользоваться новой схемой хищения данных: в «Телеграме» они отправляют россиянам «бонус» — бесплатное 12-месячное продление премиум-подписки. Об этом сообщает «Шот».

Сообщения приходят от разных контактов. Чтобы получить «продление», надо нажать на кнопку «Активировать». Однако никаких бонусов пользователю не поступает, а мошенникам после этого становится доступен аккаунт и банковские счета, с которых ранее оплачивались покупки в «Телеграме».

Ранее в Казани аферисты обманули студентку с помощью «продления договора связи». Всего пострадавшая лишилась 270 тысяч рублей. Действовали мошенники в два этапа: сначала жертве звонил якобы представитель компании, а потом — «силовик».

