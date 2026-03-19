19 марта 09:15
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Условия бесплатной догазификации дачных домов в Татарстане уточнили в Росреестре

В первую очередь СНТ должно находиться в границах населенного пункта.

Условия бесплатной догазификации дачных домов в Татарстане уточнили в Росреестре

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В рамках госпрограммы по догазификации в Татарстане бесплатно проводится газ до границ садовых земельных участков, на которых расположены жилые дома, ее условия уточнили в региональном Росреестре. В ведомстве напомнили, что непосредственно до самих жилых домов газ проводят за счет собственника.

В первую очередь СНТ должно находиться в границах населенного пункта, который сам должен быть уже газифицирован, либо в текущем году должно быть предусмотрено строительство газовых сетей до границ товарищества.

Права на жилой дом, расположенный на участке, должны быть официально зарегистрированы. Если право собственности еще не оформлено, то нужно обратиться в Росреестр.

В ведомстве подчеркнули, что если на участке стоит садовый дом с назначением «нежилое», то для газификации участка его нужно перевести в статус «жилого». Это нужно для подтверждения пригодности дома для постоянного проживания и возможности оформления регистрации.

Решение о соответствии дома требованиям принимает исполком населенного пункта, где находится СНТ.

Ранее сообщалось, что в Татарстане из 3140 населенных пунктов газифицирована большая часть. По результатам инвентаризации, на бесплатную газификацию могут рассчитывать более 50 тысяч домовладений. Кабмин также утвердил план догазификации. По нему к концу 2028 году планируется провести газ для более чем 38 тысяч домовладений республики.

