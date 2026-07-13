Врожденная аномалия приводила к пиелонефриту и повторяющимся инфекциям, однако своевременная помощь позволила выписать юного пациента уже через несколько дней.

Автор фото: канал в «Максе» Альмира Абашева

Специалисты Детской республиканской клинической больницы успешно провели лапароскопическую реконструктивную операцию ребенку с двусторонним полным удвоением почек. Об этом сообщил министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев в своем канале в «Максе».

При данной врожденной аномалии почки поделены на две части, и каждая имеет свой мочеточник. Однако верхний сегмент правой почки имел узкое выходное отверстие, из-за которого отток мочи шел неправильно. Это приводило к ее застою, пиелонефриту и постоянным инфекциям. Сначала юного пациента пытались вылечить консервативно по месту жительства, однако частые рецидивы потребовали вмешательства хирургов. В итоге мочеточник с патологией соединили со здоровым — это позволило восстановить его функцию.

«Операция была выполнена малоинвазивным способом, и уже на следующие сутки ребёнок начал активно двигаться, а через несколько дней был выписан домой. Такие случаи относятся к редким врождённым патологиям, однако своевременная диагностика и современные хирургические методы позволяют эффективно их корректировать и сохранять функцию почек маленьких пациентов», — рассказал Абашев.

Ранее сообщалось, что татарстанские медики удалили женщине две матки, появившиеся вследствие врожденной аномалии. Однако патология не помешала жительнице выносить двоих детей. Об удалении органов речь зашла только после наступления менопаузы.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.