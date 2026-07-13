Клещи в Татарстане покусали около 6 тысяч человек
Выявлено десять случаев боррелиоза.
В Татарстане клещи напали на 5881 человека, из них 1253 ребенка. Об этом сообщили в правлении Роспотребнадзора по республике.
Чаще всего кусали жителей Казани, Набережных Челнов и Альметьевского района. Кроме того были выявлены десять случаев клещевого боррелиоза, три завозных случая клещевого энцефалита. Все заразившиеся подхватили болезнь за пределами региона - в Челябинской, Кемеровской областях и в Новосибирске.
Ранее сообщалось, что устойчивость иммунитета человека и количество зараженных клеток, попавших в кровь, напрямую влияют на вероятность заболеть энцефалитом при укусе клеща. В среднем риск составляет от двух до шести процентов.
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