Выявлено десять случаев боррелиоза.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане клещи напали на 5881 человека, из них 1253 ребенка. Об этом сообщили в правлении Роспотребнадзора по республике.

Чаще всего кусали жителей Казани, Набережных Челнов и Альметьевского района. Кроме того были выявлены десять случаев клещевого боррелиоза, три завозных случая клещевого энцефалита. Все заразившиеся подхватили болезнь за пределами региона - в Челябинской, Кемеровской областях и в Новосибирске.

Ранее сообщалось, что устойчивость иммунитета человека и количество зараженных клеток, попавших в кровь, напрямую влияют на вероятность заболеть энцефалитом при укусе клеща. В среднем риск составляет от двух до шести процентов.

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