Общество
13 июля 17:37
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«Вечерняя Казань»

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За полгода в казанском транспорте выявили более 500 безбилетников

За проезд без оплаты грозит штраф в 2,5 тысячи рублей.

За полгода в казанском транспорте выявили более 500 безбилетников

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

За шесть месяцев 2026 года в Казани зафиксировали 524 нарушителя, которые не оплатили проезд в общественном транспорте. Об этом сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

На «зайцев» составили протоколы об административном правонарушении. Общая сумма штрафов превысила миллион рублей. В предприятии напомнили, что за неоплаченный проезд грозит штраф в 2,5 тысячи рублей. Оплатить его нужно в течение 60 дней.

Ранее сообщалось, что в Казани почти миллион водителей не оплатили проезд по Вознесенскому тракту. С нарушителей взыскано почти 200 миллионов рублей штрафов, которые поступают в бюджет Татарстана.

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