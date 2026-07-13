За полгода в казанском транспорте выявили более 500 безбилетников
За проезд без оплаты грозит штраф в 2,5 тысячи рублей.
За шесть месяцев 2026 года в Казани зафиксировали 524 нарушителя, которые не оплатили проезд в общественном транспорте. Об этом сообщили в МУП «Метроэлектротранс».
На «зайцев» составили протоколы об административном правонарушении. Общая сумма штрафов превысила миллион рублей. В предприятии напомнили, что за неоплаченный проезд грозит штраф в 2,5 тысячи рублей. Оплатить его нужно в течение 60 дней.
Ранее сообщалось, что в Казани почти миллион водителей не оплатили проезд по Вознесенскому тракту. С нарушителей взыскано почти 200 миллионов рублей штрафов, которые поступают в бюджет Татарстана.
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