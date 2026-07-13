В Египет из Татарстана отправлено 100 тонн сухого обезжиренного молока
Партию проверил Россельхознадзор.
Из Татарстана в Египет поставят партию сухого обезжиренного молока. Продукцию на экспорт проверило Управление Россельхознадзора по республике. Вес партии составил сто тонн.
Экспорт осуществляет предприятие, включенное в список российских организаций, прошедших ветеринарно-санитарное обследование на соответствие требованиям Египта. Продукция соответствует ветеринарно-санитарным требованиям страны-импортера, что подтверждают лабораторные исследования.
Ранее сообщалось, что Россельхознадзор Татарстана проверил 104 тысячи тонн зерна на экспорт. Показатели выросли по сравнению с прошлым годом на 77 тысяч тонн. Рост произошел за счет экспорта клевера в Польшу — 22 тысячи тонн, сои в Беларусь — 23 тысячи тонн, семян льна в Беларусь, Польшу, Казахстан и Китай — 18 тысяч тонн.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Мужчина удалил публикацию после негативных комментариев, но отвечать всё равно придётся.
Неизвестные зашли в три магазина подряд, в цветочном пострадала женщина.
После смерти бойца выплаты назначили только бывшей жене погибшего.
Повреждены предприятия и частный дом, Минниханов поручил главам районов лично контролировать помощь пострадавшим.
Свет пропал минимум на 19 улицах.
В то время как в одних отраслях зарплаты растут даже в условиях кризиса, в других они перестали расти и не дотягивают до среднереспубликанского уровня. Причина в том, что бизнес сокращает расходы на персонал, пытаясь сохранить стабильность.