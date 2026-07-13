Общество
13 июля 17:18
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«Вечерняя Казань»

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В Египет из Татарстана отправлено 100 тонн сухого обезжиренного молока

Партию проверил Россельхознадзор.

В Египет из Татарстана отправлено 100 тонн сухого обезжиренного молока

Автор фото: Управление Россельхознадзора по РТ

Из Татарстана в Египет поставят партию сухого обезжиренного молока. Продукцию на экспорт проверило Управление Россельхознадзора по республике. Вес партии составил сто тонн.

Экспорт осуществляет предприятие, включенное в список российских организаций, прошедших ветеринарно-санитарное обследование на соответствие требованиям Египта. Продукция соответствует ветеринарно-санитарным требованиям страны-импортера, что подтверждают лабораторные исследования.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор Татарстана проверил 104 тысячи тонн зерна на экспорт. Показатели выросли по сравнению с прошлым годом на 77 тысяч тонн. Рост произошел за счет экспорта клевера в Польшу — 22 тысячи тонн, сои в Беларусь — 23 тысячи тонн, семян льна в Беларусь, Польшу, Казахстан и Китай — 18 тысяч тонн.

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