Компенсацию вместо земли выбрали порядка 400 семей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Семьям, которые отказались от земельных участков в пользу компенсации, планируют увеличить выплату. Это касается двух городов — Казани и Набережных Челнов. В частности, в Челнах в очереди стоят 4,8 тысячи семей, рассказал мэр Наиль Магдеев.

Перед исполкомами в этом году стоит задача — сформировать две тысячи земельных участков и предложить их многодетным семьям. При этом 358 семей уже выбрали денежную компенсацию. А с учетом существующей динамики к концу года выплату должны выбрать порядка 500 семей. Но около 4,7 тысячи семей ждут земельных участков, отметил градоначальник.

По словам начальника управления земельных и имущественных отношений Ленара Гизатуллина, все участки находятся в пределах 65 километров от города, в границах населенных пунктов с социальной, транспортной и инженерной инфраструктурой.

В Тукаевском районе для многодетных сформирован 371 участок, в Заинском — 470, в Менделеевском и Сармановском — 220 и 213 соответственно. Еще 59 находятся в Мензелинском районе.

Ранее сообщалось, что в Лениногорском районе Татарстана утвердили единовременную выплату для семей с десятью и более детьми. Сумма составит сто тысяч рублей. Чтобы получить выплату, нужно жить в Лениногорском районе не менее года, иметь подтвержденный состав семьи, отсутствие лишения родительских прав.

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