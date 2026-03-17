17 марта 07:24
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В Казани потеплеет до +10 градусов, но утром ожидается туман

На дорогах возможна гололедица.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани ожидается по-весеннему теплый день. По данным Гидрометцентра Татарстана, днем столбики термометров поднимутся до +8..+10 градусов.

Правда, утро может встретить казанцев туманом. Синоптики предупреждают, что в ночные и утренние часы местами возможен туман, видимость на дорогах ухудшится. В МЧС рекомендуют при переходе проезжей части пользоваться только надземными или подземными переходами.

Ветер будет северо-восточный, до 10 метров в секунду. На дорогах местами сильная гололедица. Существенных осадков не ожидается.

Ранее россиян предупредили, что этой весной следует ожидать еще и ранней активности клещей. В этом виноваты обильные осадки, поскольку снег защищает насекомых от холода.

