Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Популярные сайты ограничивают россиянам доступ с ВПН, чтобы обезопасить вводимые на них данные. Об этом заявили в Минцифры, говорится в сообщении пресс-службы в соцсетях.

Большинство ВПН не обеспечивают защиту конфиденциальности и персональных данных, их часто используют мошенники, чтобы перехватывать трафик и информацию, полагают в Минцифры.

При этом, если не получается зайти на российский сайт или в приложение из-за рубежа, в ведомстве советуют переключиться с отельного Wi-Fi на местный мобильный интернет либо воспользоваться услугами другого оператора связи.

Ранее сообщалось, что запретить оплату ВПН-сервисов с банковских карт могут в России, прогнозами поделился гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. По его словам, прежде был довольно быстро введен запрет оплаты Apple ID с российских мобильных операторов.

