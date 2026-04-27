Общество
27 апреля 15:57
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В Минцифры ответили на жалобы по блокировке сервисов при включенном ВПН

Решение принято, чтобы обезопасить вводимые на них данные.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Популярные сайты ограничивают россиянам доступ с ВПН, чтобы обезопасить вводимые на них данные. Об этом заявили в Минцифры, говорится в сообщении пресс-службы в соцсетях.

Большинство ВПН не обеспечивают защиту конфиденциальности и персональных данных, их часто используют мошенники, чтобы перехватывать трафик и информацию, полагают в Минцифры.

При этом, если не получается зайти на российский сайт или в приложение из-за рубежа, в ведомстве советуют переключиться с отельного Wi-Fi на местный мобильный интернет либо воспользоваться услугами другого оператора связи.

Ранее сообщалось, что запретить оплату ВПН-сервисов с банковских карт могут в России, прогнозами поделился гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. По его словам, прежде был довольно быстро введен запрет оплаты Apple ID с российских мобильных операторов.

Популярное
прокуратура Татарстана
Прокурор Татарстана хочет отобрать у экс-чиновника мэрии Казани 122 млн рублей

Александра Голякова и его семью подозревают в том, что они не смогли объяснить, откуда деньги на дорогую недвижимость.

Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»
Стартовал суд над футболистами молодёжки «Рубина», обвиняемых в изнасиловании

Дело откладывалось несколько раз с заменой председательствующего, сегодня планируется допросить потерпевшую.

duma.gov.ru
Зюганов предупредил о возможности повторения 1917 года

Председатель КПРФ призвал не допустить революцию.

соцсети
В Махачкале мужчина с ножом напал на врачей — не простил смерть матери

Нападавшего задержали.

соцсети
Беспилотник влетел в многоэтажку в Самаре: взрыв разбудил жителей в пять утра

Атака на Самарскую область идёт второй день подряд.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность

Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
