В Минцифры ответили на жалобы по блокировке сервисов при включенном ВПН
Решение принято, чтобы обезопасить вводимые на них данные.
Популярные сайты ограничивают россиянам доступ с ВПН, чтобы обезопасить вводимые на них данные. Об этом заявили в Минцифры, говорится в сообщении пресс-службы в соцсетях.
Большинство ВПН не обеспечивают защиту конфиденциальности и персональных данных, их часто используют мошенники, чтобы перехватывать трафик и информацию, полагают в Минцифры.
При этом, если не получается зайти на российский сайт или в приложение из-за рубежа, в ведомстве советуют переключиться с отельного Wi-Fi на местный мобильный интернет либо воспользоваться услугами другого оператора связи.
Ранее сообщалось, что запретить оплату ВПН-сервисов с банковских карт могут в России, прогнозами поделился гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. По его словам, прежде был довольно быстро введен запрет оплаты Apple ID с российских мобильных операторов.
Александра Голякова и его семью подозревают в том, что они не смогли объяснить, откуда деньги на дорогую недвижимость.
Дело откладывалось несколько раз с заменой председательствующего, сегодня планируется допросить потерпевшую.
Председатель КПРФ призвал не допустить революцию.
Нападавшего задержали.
Атака на Самарскую область идёт второй день подряд.
Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.