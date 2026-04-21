Решение в таком случае будет исполнено очень быстро.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Запретить оплату ВПН-сервисов с банковских карт могут в России, прогнозами поделился гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. Его слова передает Национальная служба новостей.

«Если компания не представлена в России, то вполне возможно, что она не сможет принимать платежи. Это может произойти очень быстро», - заметил эксперт, напомнив, что ранее был довольно быстро введен запрет оплаты Apple ID с российских мобильных операторов.

Ранее сообщалось, что госучреждения и банки получили разрешение применять технологии обхода блокировок для рабочих целей. Для этого создан специальный список разрешенных ресурсов. Существует «белый список» корпоративных VPN и сертифицированных прокси-серверов, куда компании могут вносить свои VPN. Ведет этот список Роскомнадзор.

