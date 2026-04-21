21 апреля 21:12
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Вертолет Ми-171А3 успешно прошел испытания морозом в -50 градусов

Тестирование проводили в Якутии.

Автор фото: rostec.ru

Дополнительные испытания импортозамещенного вертолета Ми-171А3 в экстремальных условиях завершились. Его протестировали в Якутии при морозах до -50 градусов, сообщили в холдинге «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех». Полеты прошли на базе аэропорта Якутска и площадки «Хомустах».

Отметим, что Ми-171А3 - это первый полностью российский вертолет, специально разработанный в том числе для полетов на морские буровые платформы при экстремально низких температурах. Вертолет предназначен для перевозки грузов и пассажиров, офшорных операций и поисково-спасательных работ.

В Ростехе отметили, что эксплуатанты будут ставить перед отечественным Ми-171А3 серьезные задачи, поэтому его надежность должна быть безусловной при любых климатических условиях. Борт оснащен системой аварийного приводнения с автоматической активацией и спасательными плотами.

А в Якутии вертолет уже выполнил десятки полетов, которые чередовались двенадцатичасовыми выхолаживаниями на земле. В целом испытания подтвердили надежность и безопасность Ми-171А3. Его можно использовать даже в Арктике и на Дальнем Востоке в зимний период, отмечает гендиректор холдинга «Вертолеты России» Николай Колесов.

Ранее сообщалось, что Ильсур Метшин высоко оценил условия труда на Казанском вертолетном заводе. Предприятие не испытывает дефицита в кадрах.

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Россиян предупредили о начале контроля за банковскими переводами

Налоговая начнёт автоматически проверять регулярные переводы на карты

Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»
СК проверит информацию о постановке «на счетчик» многодетной семьи в Татарстане

Женщину с четырьмя детьми, двое из которых с инвалидностью, обязали выплачивать 20 лет за сгоревшую заброшку.

Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»
Год и три месяца ограничения свободы получила владелица дома смерти в Казани

Суд запретил Чулпан Мифтаховой заниматься деятельностью по уходу за пожилыми людьми.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В ФСБ рассказали, чем грозит отказ разблокировать смартфон на границе

Пограничники получили право проверять содержимое смартфонов, ноутбуков и планшетов.

соцсети
Расстрелявшего полицейского из автомата мужчину ищут по всему Оренбуржью

Объявлен план «Перехват».

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность

Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
