Тестирование проводили в Якутии.

Автор фото: rostec.ru

Дополнительные испытания импортозамещенного вертолета Ми-171А3 в экстремальных условиях завершились. Его протестировали в Якутии при морозах до -50 градусов, сообщили в холдинге «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех». Полеты прошли на базе аэропорта Якутска и площадки «Хомустах».

Отметим, что Ми-171А3 - это первый полностью российский вертолет, специально разработанный в том числе для полетов на морские буровые платформы при экстремально низких температурах. Вертолет предназначен для перевозки грузов и пассажиров, офшорных операций и поисково-спасательных работ.

В Ростехе отметили, что эксплуатанты будут ставить перед отечественным Ми-171А3 серьезные задачи, поэтому его надежность должна быть безусловной при любых климатических условиях. Борт оснащен системой аварийного приводнения с автоматической активацией и спасательными плотами.

А в Якутии вертолет уже выполнил десятки полетов, которые чередовались двенадцатичасовыми выхолаживаниями на земле. В целом испытания подтвердили надежность и безопасность Ми-171А3. Его можно использовать даже в Арктике и на Дальнем Востоке в зимний период, отмечает гендиректор холдинга «Вертолеты России» Николай Колесов.

