Молодогвардейцы раздадут георгиевские ленты всем желающим.

Автор фото: «Молодая Гвардия Единой России»

Около экстрим-парка «Урам» в преддверии 9 Мая пройдет акция «Георгиевская лента». Ее организуют Татарстанское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» совместно с Комитетом по делам детей и молодежи Казани.

В первый день акции молодогвардейцы, студенты вузов и ссузов города, школьники, активисты общественных организаций Татарстана и казанцы раскроют самую большую георгиевскую ленту в России длиной 300 метров. Всем желающим также раздадут георгиевские ленточки. Акция пройдет с 22 апреля по 9 мая, подчеркнули в «Молодой Гвардии Единой России».

Ранее сообщалось, что молодогвардейцы убрались на могилах участников ВОВ в Казани. Активисты покрасили ограждения, очистили территорию от мусора и листвы.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.