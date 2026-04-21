В честь 9 Мая в Казани развернут 300-метровую георгиевскую ленту
Молодогвардейцы раздадут георгиевские ленты всем желающим.
Около экстрим-парка «Урам» в преддверии 9 Мая пройдет акция «Георгиевская лента». Ее организуют Татарстанское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» совместно с Комитетом по делам детей и молодежи Казани.
В первый день акции молодогвардейцы, студенты вузов и ссузов города, школьники, активисты общественных организаций Татарстана и казанцы раскроют самую большую георгиевскую ленту в России длиной 300 метров. Всем желающим также раздадут георгиевские ленточки. Акция пройдет с 22 апреля по 9 мая, подчеркнули в «Молодой Гвардии Единой России».
Ранее сообщалось, что молодогвардейцы убрались на могилах участников ВОВ в Казани. Активисты покрасили ограждения, очистили территорию от мусора и листвы.
