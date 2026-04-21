Опрос проводил ВЦИОМ.

За последние два года шесть из десяти опрошенных россиян не были на свиданиях. Об этом говорится в опросе ВЦИОМ.

Также мужчины подтвердили статус главных романтиков, так как у них богатый опыт и любовь к свиданиям. Женщины предпочитают качество количеству романтических встреч.

Среди женатых и замужних лишь каждый четвертый находил время для свиданий в течение последнего года (против каждого второго холостого и незамужней). При этом почти каждый второй из числа «домоседов» считает наличие супруга или постоянного партнера исчерпывающей причиной для длительного перерыва в свиданиях. Среди других причин называют возраст и нехватку ресурсов, к примеру, времени или финансов.

Ранее сообщалось, что для многих казанцев первое свидание больше не просто романтическая прогулка. Сегодня это скорее «аудит совместимости»: 65 процентов мужчин и 49 процентов женщин отметили, что чувствуют, как их оценивают во время первой встречи.

