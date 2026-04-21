Татарстанцев предупредили о гололедице на дорогах
Водителям рекомендуют отказаться от лишних перестроений, обгонов и опережений.
Ночью и утром 22 апреля на территории республики и в Казани на отдельных участках дорог возможна гололедица. Об этом предупреждает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана.
В связи с этим Главное управление МЧС России по РТ просит пешеходов быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог.
Водителям транспортных средств следует снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения, а также отказаться от лишних перестроений, обгонов и опережений.
