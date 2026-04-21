Здание было возведено в 1900-х годах.

Автор фото: Комитет РТ по охране ОКН

Главное здание Казанского земледельческого училища, которое расположено на улице Ферма-2, 53, планируют включить в список объектов культурного наследия. Соответствующий акт сейчас находится на рассмотрении Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.

В нынешнее время там располагается Казанский государственный аграрный университет. А построено здание было в 1863–1878 годах. Стиль — эклектика. Оно сохранило первоначальный облик и объёмно-пространственную структуру. Раньше здесь готовили специалистов сельского хозяйства — землемеров, управляющих. Внутри располагались учебные кабинеты и большой зал для занятий — анатомией, животноводством, ботаникой, агрономией.

