Общество
21 апреля 22:26
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Объектом культурного наследия станет здание Казанского земледельческого училища

Здание было возведено в 1900-х годах.

Автор фото: Комитет РТ по охране ОКН

Главное здание Казанского земледельческого училища, которое расположено на улице Ферма-2, 53, планируют включить в список объектов культурного наследия. Соответствующий акт сейчас находится на рассмотрении Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.

В нынешнее время там располагается Казанский государственный аграрный университет. А построено здание было в 1863–1878 годах. Стиль — эклектика. Оно сохранило первоначальный облик и объёмно-пространственную структуру. Раньше здесь готовили специалистов сельского хозяйства — землемеров, управляющих. Внутри располагались учебные кабинеты и большой зал для занятий — анатомией, животноводством, ботаникой, агрономией.

Ранее сообщалось, что могилы выдающихся деятелей в Казани признают объектами культурного наследия. Все они находятся на Ново-Татарском кладбище. Иван Гущин назвал это не просто юридической процедурой, а актом восстановления исторической справедливости.

