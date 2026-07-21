Если по одному событию возбуждено несколько дел, то судья вынести единое решение.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С июля 2026 года в России отменили двойное наказание за одно и то же правонарушение. Речь идет о правилах дорожного движения. Теперь автомобилиста не смогут оштрафовать, а потом сразу лишить прав за одно и то же ДТП. Об этом рассказала директор юридической группы «Яковлев и Партнеры» Мария Яковлева. Ее слова приводит «Прайм».

Запрет существовал и раньше, но его можно было обойти. Проблема заключалась в самой процедуре. Раньше водителя могли оштрафовать, а потом при выявлении тяжких последствий лишить водительских прав в качестве дополнительного наказания. Теперь же судья обязан истребовать все материалы дела, если возбуждено несколько уголовных дел, и вынести единое решение. Если наказание уже было назначено, его исполнение приостанавливается до выяснения всех обстоятельств.

Ранее сообщалось, что водителям отменили штрафы за неправильную парковку в очереди за бензином. До этого на штрафы за неправильную парковку в очереди на АЗС жаловались жители Саратовской области. Нарушения там фиксировали автоматические комплексы.

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