В России убрали двойное наказание за одно и то же нарушение
Если по одному событию возбуждено несколько дел, то судья вынести единое решение.
С июля 2026 года в России отменили двойное наказание за одно и то же правонарушение. Речь идет о правилах дорожного движения. Теперь автомобилиста не смогут оштрафовать, а потом сразу лишить прав за одно и то же ДТП. Об этом рассказала директор юридической группы «Яковлев и Партнеры» Мария Яковлева. Ее слова приводит «Прайм».
Запрет существовал и раньше, но его можно было обойти. Проблема заключалась в самой процедуре. Раньше водителя могли оштрафовать, а потом при выявлении тяжких последствий лишить водительских прав в качестве дополнительного наказания. Теперь же судья обязан истребовать все материалы дела, если возбуждено несколько уголовных дел, и вынести единое решение. Если наказание уже было назначено, его исполнение приостанавливается до выяснения всех обстоятельств.
Ранее сообщалось, что водителям отменили штрафы за неправильную парковку в очереди за бензином. До этого на штрафы за неправильную парковку в очереди на АЗС жаловались жители Саратовской области. Нарушения там фиксировали автоматические комплексы.
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