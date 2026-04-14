В России впервые опубликуют единый список организаций для подготовки вожатых
Перечень составили на основе программы Московского педагогического государственного университета.
На портале «Вожатые.рф» впервые опубликуют перечень организаций, которые обучают вожатых по рекомендованной программе. Программу разработал Московский педагогический государственный университет (МПГУ), что гарантирует качество подготовки. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов на пленарном заседании «Детский отдых 2026: от точечных практик к федеральной экосистеме».
По словам министра, у многих директоров детских лагерей была проблема с подбором квалифицированных кадров на летний сезон. Новый перечень поможет им находить проверенных специалистов.
Ранее мы писали, что «Движение первых» в Татарстане готовит к лету более 230 тематических смен. Ребята освоят актерское мастерство, вокал, хореографию и ключевые медианавыки.
Сроки следствия по делу основателя «Волги-Автодор» продлены на два месяца - до 14 июня.
Преступники разбили окно во время стоянки и выпрыгнули — с тех пор их не удалось найти.
Воды не будет с 1:00 14 апреля.
От полученных травм скончались два водителя и два пассажира.
Подсудимый полностью признал вину.
Сфера общепита переживает сложные времена: из-за роста издержек, снижения покупательской способности и налоговых новаций отрасль вынуждена адаптироваться. Одни заведения закрываются, а рентабельность других остается под угрозой.