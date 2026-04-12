В соборе Казанской иконы Божией Матери началось пасхальное богослужение
Сотни верующих Татарстана и гостей республики вышли на крестный ход.
В Соборе Казанской иконы Божией Матери началось пасхальное богослужение, возглавил которое Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл — храм не смог вместить всех желающих посетить службу, однако верующие вышли на крестный ход сообщает журналист «Вечерней Казани».
Напомним, что Пасха в этом году отмечается в ночь с 11 на 12 апреля.
Верующие приходят в храм на полунощницу, крестный ход и пасхальную заутреню и божественную литургию.
- В сей мироспасительный день Пасхи Христовой желаю каждому из вас ощутить близость Воскресшего Господа. Пусть немеркнущая пасхальная благодать укрепит всех нас и наполнит наши сердца неизреченной радостью и любовью, — поздравил всех верующих владыка.
Ранее сообщалось, что в Казани в ночь Пасхального богослужения будет работать спецтранспорт. В 2:30 посетителей собора Казанской иконы Божией Матери будет ждать автобус на остановке «КАИ».
