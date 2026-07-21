Общество
21 июля 12:53
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«Вечерняя Казань»

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В Соцфонде объявили о новом правиле при назначении единого пособия

При назначении выплат будут учитывать родственную связь.

В Соцфонде объявили о новом правиле при назначении единого пособия

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

При назначении единого пособия с 21 июля начнут учитывать родственную связь. Речь идет о пособии при уходе за инвалидом I группы, пенсионером старше 80 лет или престарелыми, сообщили в Соцфонде России, пишут РИА Новости.

Единое пособие назначается семьям, если их доходы и имущество не превышают установленные государством лимиты. Однако у всех трудоспособных членов семьи должна быть причина отсутствия дохода — и уважительной в этом случае считается уход за нетрудоспособным родственником.

К близким родственникам отнесли супругов, детей, родителей, братьев и сестер, бабушек, дедушек и внуков заявителя или члена его семьи. Ранее уход за нетрудоспособным считался уважительной причиной независимо от наличия родственных связей.

Но чтобы уход считался уважительной причиной отсутствия дохода, необходимо им заниматься не менее десяти месяцев в расчетном периоде. Если такой уход длился меньше, минимально необходимый уровень дохода будет рассчитываться пропорционально числу месяцев, когда уважительной причины не было.

Кроме того, в обязательном порядке начнут проверять место пребывания и фактического проживания. До этого проверку проводили только когда прожиточный минимум в регионе подачи заявления был выше, чем в регионе предыдущего назначения пособия.

Ранее сообщалось, что на оплату выходных родителям детей-инвалидов Соцфонд Татарстана направил 297 миллионов рублей. Для оформления дополнительных выходных одному из родителей нужно подать письменное заявление работодателю.

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