Неизвестные от лица Минмолодежи распространяют информацию о якобы запущенном патриотическом мероприятии «Свеча памяти и боевые сто грамм».

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Сети публикуется информация о некой приуроченной к Дню Победы акции «Свеча памяти и боевые сто грамм» якобы от Минмолодежи. В постах юное поколение призывают каждый вечер с 20:00 8 мая до утра 11 мая зажигать свечку и ставить граненый стакан. «Натюрморт» предлагают сфотографировать и выложить в МАХ, а «боевые сто грамм» выпить перед сном. Более того, мошенники пишут, что «свеча может гореть всю ночь», что банально небезопасно.

Ведомство опровергло факт проведения такого мероприятия и призвало быть внимательными по отношению к «вбросам».

«Официальные новости министерства публикуются только на проверенных площадках», — предупредили в Минмолодежи.

Ранее татарстанцев предупредили о рассылаемых от имени органов власти фейковых письмах. Мошенники распространяют ложные сведения о введении различных ограничений на территории страны.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.