В Татарстане отремонтируют 16 участков дорог из опорной сети
Обновят более чем 30 километров сети.
Ремонтные работы пройдут в Татарстане на 16 участках дорог, входящих в состав опорной сети России. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства.
Эти дороги соединяют города и административные центры республики, обеспечивают подъезды к Казани, а также к важным транспортным узлам. Общая протяженность таких дорог в Татарстане составляет 1447,5 километра.
Ремонт в 2026 году пройдет на участках общей протяженностью более 30 километров, в том числе будут отремонтированы дороги Набережные Челны – Заинск – Альметьевск (км 0+000 – км 5+208) в Тукаевском районе, Чистополь – Аксубаево – Нурлат в Аксубаевском районе, Актаныш – Муслюмово в Актанышском районе, Алексеевское – Высокий Колок в Алькеевском районе и Базарные Матаки – Болгар в Спасском районе.
Ранее сообщалось, что ремонт 11 километров дорог в центре Казани будет стоить более миллиарда рублей. Планируются работы на девяти улицах столицы Татарстана.
