В Татарстане семьи участников СВО в пятый раз получат помощь от фонда «Нэфис»
В республике раздадут 463 тонны гуманитарных наборов.
В Татарстане проходит 5-й этап благотворительной акции фонда «Нэфис», направленной на поддержку семей участников СВО. В ее рамках помощь получат семьи погибших бойцов и участников спецоперации с инвалидностью I и II групп. Каждому члену этих семей передадут набор продуктов питания и бытовой химии, рассчитанный на несколько месяцев использования.
Всего по РТ будет роздано 463 тонны гуманитарных наборов. В каждый набор входят продукты длительного хранения (тушенка из говядины, крупы, мука, сахар, чай, растительное масло и другие), а также стиральные порошки, жидкие средства для мытья посуды, сухие чистящие средства, шампуни, мыло.
«За каждой семьей участника спецоперации – история мужества и верности своему долгу. Для тех, кто потерял самых близких или столкнулся с последствиями тяжелых ранений, государство и общество должны стать надежной опорой. Сегодня важно показать наше единство реальными делами», – говорит депутат Государственной Думы России, учредитель БФ «Нэфис» Ирек Богуславский.
Благотворительную акцию для семей участников СВО фонд «Нэфис» реализует системно: наборы с продукцией первой необходимости отправляются каждые полгода начиная с декабря 2023 года. Всего с учетом пятого этапа акции общий вес помощи превысит 2 тысячи тонн, а объем средств, направленных фондом на эти цели, составит 320 миллионов рублей.
Списки семей на получение помощи формируются администрациями городов и районов РТ. Также они оказывают содействие в доставке гуманитарных наборов.
Хотите присоединиться к работе благотворительного фонда и помогать другим, переходите по ссылке.
Все самое интересное в нашем телеграм-канале.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Последние дни жизни небесного тела, вероятно, получится увидеть невооруженным глазом, в том числе с территории России.
Мужчина разбил витрину и поджег петарду.
Последние три года Сергей Игнатов боролся с онкологией.
Суд обязал фигуранта дела Евгения Половкина выплатить 1,4 миллиона рублей.
Черный дым затянул небо, 20 человек эвакуировались сами.
В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.