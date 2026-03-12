В республике раздадут 463 тонны гуманитарных наборов.

В Татарстане проходит 5-й этап благотворительной акции фонда «Нэфис», направленной на поддержку семей участников СВО. В ее рамках помощь получат семьи погибших бойцов и участников спецоперации с инвалидностью I и II групп. Каждому члену этих семей передадут набор продуктов питания и бытовой химии, рассчитанный на несколько месяцев использования.

Всего по РТ будет роздано 463 тонны гуманитарных наборов. В каждый набор входят продукты длительного хранения (тушенка из говядины, крупы, мука, сахар, чай, растительное масло и другие), а также стиральные порошки, жидкие средства для мытья посуды, сухие чистящие средства, шампуни, мыло.

«За каждой семьей участника спецоперации – история мужества и верности своему долгу. Для тех, кто потерял самых близких или столкнулся с последствиями тяжелых ранений, государство и общество должны стать надежной опорой. Сегодня важно показать наше единство реальными делами», – говорит депутат Государственной Думы России, учредитель БФ «Нэфис» Ирек Богуславский.

Благотворительную акцию для семей участников СВО фонд «Нэфис» реализует системно: наборы с продукцией первой необходимости отправляются каждые полгода начиная с декабря 2023 года. Всего с учетом пятого этапа акции общий вес помощи превысит 2 тысячи тонн, а объем средств, направленных фондом на эти цели, составит 320 миллионов рублей.

Списки семей на получение помощи формируются администрациями городов и районов РТ. Также они оказывают содействие в доставке гуманитарных наборов.

