Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В ближайшие дни погода в Татарстане порадует жителей теплом. Что нас ждет – рассказали в Гидрометцентре республики.

14 апреля атмосферные фронты южного циклона принесут в республику ночью и утром дождь, в отдельные районы – туман и даже грозу. Днем небольшой дождь ожидается лишь местами. Прогнозируется сильный ветер порывами до 16 метров в секунду. Ночью столбики термометров опустятся до +5..+10 градусов, днем поднимутся до +12..+17, в южных районах - до +22 градусов.

15 и 16 апреля из-за северного антициклона в Татарстане будет сухая, умеренно теплая погода. Температура ночью упадет до +1..+6 градусов, в четверг до +2..-3. Днем потеплеет до +10..+15 градусов.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, 17 апреля осадки не ожидаются. В субботу, 18 апреля, синоптики обещают небольшой дождь. Днем температура воздуха составит от +10 до +15 градусов.

