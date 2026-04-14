Общество
14 апреля 00:56
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В Татарстане потеплеет до 17 градусов

В южных районах республики столбики термометров поднимутся до +22.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В ближайшие дни погода в Татарстане порадует жителей теплом. Что нас ждет – рассказали в Гидрометцентре республики.  

14 апреля атмосферные фронты южного циклона принесут в республику ночью и утром дождь, в отдельные районы – туман и даже грозу. Днем небольшой дождь ожидается лишь местами. Прогнозируется сильный ветер порывами до 16 метров в секунду. Ночью столбики термометров опустятся до +5..+10 градусов, днем поднимутся до +12..+17, в южных районах - до +22 градусов.  

15 и 16 апреля из-за северного антициклона в Татарстане будет сухая, умеренно теплая погода. Температура ночью упадет до +1..+6 градусов, в четверг до +2..-3. Днем потеплеет до +10..+15 градусов.  

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, 17 апреля осадки не ожидаются. В субботу, 18 апреля, синоптики обещают небольшой дождь. Днем температура воздуха составит от +10 до  +15 градусов.

Ранее сообщалось, что часть россиян с мая начнет получать прибавку к пенсии. Размер зависит от уровня зарплаты и продолжительности специального стажа.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

 

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.