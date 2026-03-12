Общество
12 марта 09:41
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Власти России рассказали, в каком случае Telegram сможет избежать блокировки

Нужно выполнить положения законодательства и находиться на «гибком контакте».

Власти России рассказали, в каком случае Telegram сможет избежать блокировки

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Если представители Telegram будут находиться на «гибком контакте» с властями России, то мессенджер может избежать блокировки. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По словам Пескова, нужно выполнить положения законодательства России и найти вариант для решения проблем, которые перед ними стоят.

Ранее сообщалось, что полная блокировка приложения Telegram может начаться с 1 апреля текущего года. Однако Роскомнадзор не дал никаких комментариев по поводу этой даты. Зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов говорил, что этого можно избежать. Около 3-4 дней понадобится для оформления юридического лица, 2-3 недели необходимо для организации аренды серверов.

Все самое интересное в нашем телеграм-канале.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
НАСА
Падения кометы на Солнце в начале апреля ждут ученые

Последние дни жизни небесного тела, вероятно, получится увидеть невооруженным глазом, в том числе с территории России.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Нахулиганивший в пекарне татарстанец сядет на скамью подсудимых

Мужчина разбил витрину и поджег петарду.

Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Умер один из сооснователей радиостанции «Эхо Москвы»

Последние три года Сергей Игнатов боролся с онкологией.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Субподрядчик ПАО «Туполев» получил «условку» по делу о хищении 148 миллионов

Суд обязал фигуранта дела Евгения Половкина выплатить 1,4 миллиона рублей.

соцсети
В Казани сильный пожар на складе с косметикой по улице Родины

Черный дым затянул небо, 20 человек эвакуировались сами.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств

В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Программа долгосрочных сбережений не хайпанула у молодежи
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.