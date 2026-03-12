Власти России рассказали, в каком случае Telegram сможет избежать блокировки
Нужно выполнить положения законодательства и находиться на «гибком контакте».
Если представители Telegram будут находиться на «гибком контакте» с властями России, то мессенджер может избежать блокировки. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
По словам Пескова, нужно выполнить положения законодательства России и найти вариант для решения проблем, которые перед ними стоят.
Ранее сообщалось, что полная блокировка приложения Telegram может начаться с 1 апреля текущего года. Однако Роскомнадзор не дал никаких комментариев по поводу этой даты. Зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов говорил, что этого можно избежать. Около 3-4 дней понадобится для оформления юридического лица, 2-3 недели необходимо для организации аренды серверов.
