Общество
14 апреля 12:03
Автор материала:«Вечерняя Казань»

За фото храмов без крестов россиянам грозит штраф до 300 тысяч рублей

Законодательно уже запрещено использовать изображения с вручную убранными религиозными символами, но в Госдуме решили, что штраф пойдет на пользу защите чувств верующих.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Согласно новому законопроекту, жителям России за изображение храмов без культовых символов могут выписать штраф до 300 тысяч рублей. В первом чтении инициативу уже приняли, сообщает ТАСС.

Физлицам будут назначаться штрафы от пяти до 30 тысяч рублей и обязательные работы сроком на 10 часов. Должностным лицам грозит от 50 до 100 тысяч рублей штрафа, юридическим лицам — от 100 до 300 тысяч рублей. С момента использования изображения оштрафовать россиян можно будет еще в течение года.

Подобный запрет уже ввели в России в июле прошлого года, но депутаты отмечают, что жителей это не останавливает. Штрафы же усилят гарантии защиты чувств верующих, считают создатели законопроекта — группа парламентариев во главе с вице-спикером Госдумы Анной Кузнецовой.

Ранее сообщалось, что за сделанный на куличе кальян на девушку в Москве возбудили уголовное дело. Позже она выложила видео с извинениями, но это ей не помогло.

