Пресс-секретарь напомнил, что президент России предостерегал о последствиях применения силы на Ближнем Востоке.

Автор фото: kremlin.ru

В России еще до начала конфликта Ирана, США и Израиля говорили о том, что эскалация ситуации приведет к дестабилизации мирового энергетического рынка и обстановки на Ближнем Востоке. Об этом в частности предупреждал президент Владимир Путин, напомнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Песков обратил внимание, что сейчас в мире как раз наблюдаются предсказанные последствия: хаос в регионе, разрастание территории боевых действий, дестабилизация мирового энергорынка. Пресс-секретарь отметил, что Россия ощущает влияние этого конфликта, как и весь остальной мир.

Ранее представитель МИДа Мария Захарова заявила, что позиция Ирана в конфликте с Израилем и США Кремлю понятна. Однако Россия все равно считает необходимым прекратить эскалацию конфликта.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.