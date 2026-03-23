США приостановят удары по энергетической инфраструктуре Ирана
Решение приняли на фоне переговоров Вашингтона и Тегерана.
Военные США временно не будут наносить удары по иранской энергетической инфраструктуре на фоне переговоров Вашингтона и Тегерана. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
По словам президента, военному департаменту дано указание отложить любые удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пятидневный срок. США и Иран провели два дня плодотворных переговоров по урегулированию конфликта, заметил Трамп. Одним из главных условий прекращения ударов, по его словам, является продолжение успешных переговоров с Ираном.
Ранее Трамп заявил, что если Иран не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов, то США атакуют его электростанции. Судоходство через Ормузский пролив почти остановилось из-за конфликта. В результате цены на нефть марки Brent взлетели выше 119 долларов за баррель, достигнув уровня, невиданного с июня 2022 года. Рост составил 29—31 процент.
На видео педагог с улыбкой наносил удары по голове, ногам и ягодицам. В это время коллега смеялась и не выпускала студента из кабинета.
Апелляционная инстанция согласилась с невиновностью гражданина Узбекистана в преступлении 18-летней давности.
Обвиняемого в убийстве якобы заставили сутки удерживать девочку в квартире.
Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.
Запрет начнет действовать с начала лета.
Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.