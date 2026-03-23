Политика
23 марта 14:33
Автор материала:«Вечерняя Казань»

США приостановят удары по энергетической инфраструктуре Ирана

Решение приняли на фоне переговоров Вашингтона и Тегерана.

Автор фото: U.S. Air Force

Военные США временно не будут наносить удары по иранской энергетической инфраструктуре на фоне переговоров Вашингтона и Тегерана. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

По словам президента, военному департаменту дано указание отложить любые удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пятидневный срок. США и Иран провели два дня плодотворных переговоров по урегулированию конфликта, заметил Трамп. Одним из главных условий прекращения ударов, по его словам, является продолжение успешных переговоров с Ираном.

Ранее Трамп заявил, что если Иран не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов, то США атакуют его электростанции. Судоходство через Ормузский пролив почти остановилось из-за конфликта. В результате цены на нефть марки Brent взлетели выше 119 долларов за баррель, достигнув уровня, невиданного с июня 2022 года. Рост составил 29—31 процент.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
скриншот видео
Педагог из Казани избил студента розовым дилдо — начата проверка

На видео педагог с улыбкой наносил удары по голове, ногам и ягодицам. В это время коллега смеялась и не выпускала студента из кабинета.

ИД «Вечерняя Казань»
Верховный суд Татарстана «простил» убийство Эмилю Бикбову с третьего раза

Апелляционная инстанция согласилась с невиновностью гражданина Узбекистана в преступлении 18-летней давности.

скриншот видео
Мошенники извращенно издевались над дочерью убитой в Москве предпринимательницы

Обвиняемого в убийстве якобы заставили сутки удерживать девочку в квартире.

РИА Новости
Приготовление шашлыков во дворе грозит обернуться штрафом в 15 тысяч рублей

Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
За использование зимних шин на дорогах Татарстана начнут штрафовать

Запрет начнет действовать с начала лета.

Аналитика

Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция

Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.