Решение приняли на фоне переговоров Вашингтона и Тегерана.

Автор фото: U.S. Air Force

Военные США временно не будут наносить удары по иранской энергетической инфраструктуре на фоне переговоров Вашингтона и Тегерана. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

По словам президента, военному департаменту дано указание отложить любые удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пятидневный срок. США и Иран провели два дня плодотворных переговоров по урегулированию конфликта, заметил Трамп. Одним из главных условий прекращения ударов, по его словам, является продолжение успешных переговоров с Ираном.

Ранее Трамп заявил, что если Иран не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов, то США атакуют его электростанции. Судоходство через Ормузский пролив почти остановилось из-за конфликта. В результате цены на нефть марки Brent взлетели выше 119 долларов за баррель, достигнув уровня, невиданного с июня 2022 года. Рост составил 29—31 процент.

