Президент США потребовал немедленно открыть Ормузский пролив в течение 48 часов.

Автор фото: Alex Brandon / AP Photo

Президент США Дональд Трамп заявил, что если Иран не откроет Ормузский пролив в течение ближайших 48 часов, США атакуют его электростанции. Об этом сообщило РИА Новости.



«Если Иран не откроет Ормузский пролив полностью и без угроз в течение 48 часов с этого момента, США нанесут удар по их электроэнергетической инфраструктуре, начиная с самой мощной станции», — написал Трамп в Truth Social.



Судоходство через Ормузский пролив почти остановилось из-за конфликта. В результате цены на нефть марки Brent взлетели выше 119 долларов за баррель, достигнув уровня, невиданного с июня 2022 года. Рост составил 29—31 процент.



Ранее Трамп допустил сокращение военного присутствия США на Ближнем Востоке. Президент США подчеркнул, что охранять пролив должны страны, которые зависят от судоходства.



