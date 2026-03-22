Трамп заявил о готовности уничтожить иранские электростанции
Президент США потребовал немедленно открыть Ормузский пролив в течение 48 часов.
Президент США Дональд Трамп заявил, что если Иран не откроет Ормузский пролив в течение ближайших 48 часов, США атакуют его электростанции. Об этом сообщило РИА Новости.
«Если Иран не откроет Ормузский пролив полностью и без угроз в течение 48 часов с этого момента, США нанесут удар по их электроэнергетической инфраструктуре, начиная с самой мощной станции», — написал Трамп в Truth Social.
Судоходство через Ормузский пролив почти остановилось из-за конфликта. В результате цены на нефть марки Brent взлетели выше 119 долларов за баррель, достигнув уровня, невиданного с июня 2022 года. Рост составил 29—31 процент.
Ранее Трамп допустил сокращение военного присутствия США на Ближнем Востоке. Президент США подчеркнул, что охранять пролив должны страны, которые зависят от судоходства.
