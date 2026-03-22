Трамп объявил Демократическую партию «величайшим врагом» Америки
Демократы встали на «первое место» после «поражения Ирана».
Президент США Дональд Трамп назвал Демократическую партию главной угрозой для страны. Такое заявление он сделал в своей соцсети Truth Social.
«Теперь, после смерти Ирана, величайшим врагом Америки являются радикальные левые — крайне некомпетентная Демократическая партия!» — написал лидер США.
Днем ранее Трамп уже раскритиковал демократов, обвинив их в провале миграционной политики. По его словам, они допустили проникновение в США «миллионов преступников» через «открытые границы». Президент также назвал своих оппонентов «фашистами», противопоставив им республиканцев как единственных защитников страны.
Ранее сообщалось, что Трамп заявил о готовности уничтожить иранские электростанции. Президент США потребовал немедленно открыть Ормузский пролив в течение 48 часов.
