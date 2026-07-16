Беспилотники повредили гражданскую инфраструктуру в Энгельсе
На месте работают экстренные службы.
В Энгельсе Саратовской области украинские беспилотники повредили гражданскую инфраструктуру. Как сообщил губернатор Роман Бусаргин в своём канале на платформе MAX, по предварительным данным, пострадавших нет. На месте уже работают все оперативные службы.
При этом глава региона предупредил, что угроза атаки БПЛА в Саратовской области сохраняется.
Ранее мы писали, что атаки беспилотников поменяли систему безопасности Татарстана. Минцифры республики вместе с операторами строит новые вышки, но развитию мешают старые-новые проблемы: жители боятся облучения, а темпы строительства отстают.
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