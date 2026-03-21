Пожар ликвидировали, аэропорт Уфы не работает.

Автор фото: скриншот видео

Беспилотники атаковали многоквартирный дом в Уфе. Очевидцы рассказали SHOT, что около 09:20 услышали громкий хлопок, а затем увидели дым над новостройкой.

Дом еще не сдан в эксплуатацию, но на месте работали строители. Дроны повредили крышу и несколько квартир. Пострадали два человека — оба из числа рабочих. Госпитализация им не потребовалась, от медицинской помощи они отказались.

Источник: соцсети

Экстренные службы оперативно ликвидировали пожар. В Башкирии объявлен режим беспилотной опасности. Аэропорт Уфы закрыт — он не принимает и не отправляет рейсы уже два часа.

Напомним, ночью дежурные средства ПВО уничтожили 238 украинских беспилотников над российскими регионами. Среди них — дроны, сбитые над Татарстаном, Саратовской областью и другими субъектами. Информации о количестве БПЛА, атаковавших Башкирию, пока нет.

