Центробанк потребовал устранить нарушения от Делимобиля
Выявлено нарушение законодательства о противодействии инсайдерской торговле и манипулированию рынком.
Банк России выдал предписание ПАО «Каршеринг Руссия», оператору сервиса краткосрочной аренды автомобилей «Делимобиль». У компании выявили нарушения законодательства о противодействии инсайдерской торговле и манипулированию рынком. Организации необходимо устранить нарушения и принять меры, исключающие их повторение.
Отметим, что факт предписания указывает на выявленные регулятором недостатки в системе внутреннего контроля или раскрытия информации. Однако подробности не раскрываются.
По данным «Контур.Фокус», в 2025 году чистый убыток ПАО «Каршеринг Руссия» составил 3,6 миллиарда рублей, в то же время выручка подросла по сравнению с предыдущим годом на девять процентов, до 26,1 миллиарда рублей.
